«دبي القابضة» تستعرض «مدينة جميرا ليفنج»

المصدر: دبي - البيان

تعتزم «دبي القابضة» عرض أحدث مشاريعها السكنية الفاخرة «مدينة جميرا ليفنج» على هامش فعاليات حفل توزيع جوائز «جلوب سوكر» المقرر إقامته في 3 يناير 2019.

ويستقطب هذا الحدث، المُقام تحت رعاية «دبي القابضة»، أكثر من 200 شخصية من كبار الشخصيات العالمية في مجال كرة القدم، وذلك لتكريم أصحاب الإنجازات البارزة والأداء المتميز في هذا المجال ضمن 10 فئات رئيسية.

وتأتي شراكة دبي القابضة مع «جوائز جلوب سوكر»، التي يقام حفل توزيعها بالتعاون مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر الذي ينظمه «مجلس دبي الرياضي»، انطلاقاً من التزامها الراسخ بتعزيز الحضور العالمي المتميّز لإمارة دبي من جهة، وتوسيع نطاق مشاركتها ضمن مجموعة عريضة من مبادرات الرياضة والارتقاء باللياقة البدنية لدى أفراد المجتمع في الإمارة من جهة أخرى.

ويُعد «مدينة جميرا ليفنج»، الذي تم الإعلان عنه خلال معرض «سيتي سكيب غلوبال» هذا العام، أول مشروع سكني فاخر متاح للتملك الحر في منطقة أم سقيم قبالة فندق «برج العرب جميرا»، أيقونة دبي ومعلمها الأبرز في قطاع الضيافة الفاخرة.

واستجابة للطلب القوي في السوق، تم تدشين المرحلة الثانية من المشروع تحت عنوان «رحال»، وهي توفر شققاً فاخرة مكوّنة من 1 إلى 4 غرف تتمتع بلمسات تشطيب عالية الجوّدة وتصاميم فسيحة وتحيطها مساحات خضراء وارفة ومسارات مخصصة للركض والمشي.

وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لـ «دبي القابضة»: «تفخر دبي القابضة، منذ أن بدأت مسيرتها الحافلة قبل 15 سنة ماضية، بدورها الريادي في تعزيز المشهد الحضري والعمراني في إمارة دبي من خلال تشييد مجموعة من أبرز المجمعات السكنية المتميّزة والمعالم الفريدة، بما في ذلك مشروع «مدينة جميرا ليفنج» الذي شهد عقب الإعلان عنه رسمياً بأيام إقبالاً كبيراً واهتماماً غير مسبوق. وإننا واثقون أن المرحلة الثانية من هذا المشروع السكني الفريد، الذي يتمتع بموقع متميّز ومستوى جودة عالية، ستحظى باهتمام كبير من السوق مثلما حدث مع المرحلة الأولى».

وأضاف كوشال قائلاً: «ينجذب المستثمرون اليوم وبشكل كبير إلى المشاريع المميّزة التي تتمتع بتصاميم تواكب تطلعاتهم وتلبي أذواقهم، لاسيّما المتواجدة في مواقع مميّزة. وتتوافر كل هذه العناصر في مشروع «مدينة جميرا ليفنج»، وهو ما يفسر سبب الإقبال الكبير تجاه هذا المشروع».

ويجمع حفل توزيع «جوائز جلوب سوكر»، المقرر إقامته في مدينة جميرا، مجموعة من كبار الشخصيات المرموقة في عالم كرة القدم بمن فيهم جياني إنفانتينو، رئيس «الفيفا»؛ وزفونيمير بوبان، نائب الأمين العام لـ «الفيفا»؛ والنجم العالمي كريستيانو رونالدو، الفائز بأربع نسخ من جائزة «أفضل لاعب للعام»، من بين نجوم آخرين.

تصاميم

يقوم هذا المشروع على مفهوم السلامة والأمان من خلال التركيز على مرافق المشاة وحماية البيئة، مستلهماً تصاميمه من «منتجع مدينة جميرا» حيث يمزج بين الحداثة والطراز المعماري التقليدي لمدينة دبي. وسيتم ربط هذا المشروع بسوق مدينة جميرا عبر جسر مشاة مكيّف بما يدمج كلتا الوجهتين ويتيح باقة واسعة ومتنوعة من خيارات التسوّق والسكن.