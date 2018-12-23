«باركو» تحصد جائزة أفضل مبادرة تدريب ضمن جوائز «هوت 50»

المصدر: دبي- البيان

فازت شركة «باركو» التكنولوجية العالمية بجائزة أفضل مبادرة تدريب، عن مركز «ClickShare» للتدريب، أول مركز عالمي مرخص من «باركو» في دبي، خلال دورة عام 2018 لجوائز «هوت 50» المرموقة من موقع TahawulTech.com. واستلم ممثلو «باركو» الجائزة ضمن مراسم أقيمت بهذه المناسبة في فندق رينيسانس داون تاون، دبي في 11 ديسمبر الجاري.

وتهدف جوائز «هوت 50» من موقع TahawulTech.com لتكريم أصحاب المصلحة من الموزعين، ويشمل ذلك البائعين والموزعين وباعة التجزئة ومكاملي الأنظمة وتجار تجهيزات الطاقة، نظير مساهماتهم الناجحة في قطاع حلول تكنولوجيا المعلومات الإقليمية.

وقال رمزي عيتاني، نائب رئيس باركو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «فخورون بحصول مركز ClickShare للتدريب في دبي على جائزة أفضل مبادرة تدريب على التوزيع من جوائز» هوت 50«من موقع TahawulTech.com، باعتباره يقدم واحداً من أهم حلول غرف الاجتماعات المبتكرة. كما نقدم من خلال الدورات التدريبية للمركز جلسات مخصصة للخبراء الفنيين وموظفي المبيعات من أجل تدريبهم على فهم أفضل لتقنية عمل النظام».