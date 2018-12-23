3.6 % نمواً بسوق العمالة في الإمارات 2019

المصدر: دبي - البيان

قدر حمد صالح بالليث، الرئيس التنفيذي لسواعد القابضة، أن سوق العمالة في الإمارات لعام 2019 سيشهد نمواً بنحو 3.6% وفقاً للدراسات التي أنجزتها الشركة، بناءً على توقعات نمو الناتج المحلي الذي أصدره صندوق النقد الدولي، مؤخراً، مبيناً أن توقعات حجم العقود الممنوحة في ارتفاع مستمر، وسيصل إلى 48.3 مليار دولار مع نهاية 2021 مقارنة بـ 47.4 مليار دولار في العام الحالي 2018. في حين تستحوذ قطاعات الإنشاءات على نسبة 40% من إجمالي العقود الممنوحة، جاء ذلك خلال حفل افتتاح سواعد القابضة لشركة تكاتف للتوظيف إحدى شركاتها المتخصصة في قطاع التوظيف المؤقت بدبي بحضور ورعاية كريمين من سمو الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، وقد حضر الحفل سيف السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى نخبة من رجال الأعمال ومديري الشركات.

وأشار بالليث إلى أن انطلاقة سواعد للتوظيف في أبوظبي في بداية عام 2006 كشركة وطنية 100% على يد شباب إماراتيين كان بهدف رفد سوق العمل بكوادر العمالة في قطاعات الإنشاءات، الطاقة، النفط والغاز، الضيافة وإدارة المنشآت، وأشار بالليث إلى أن افتتاح شركة تكاتف للتوظيف كشركة شقيقة لسواعد للتوظيف على أرض دبي كان لتطور دبي في قطاعات إنشائية عدة.

وبيّن بالليث أن حجم سوق العمالة في الإمارات في تطوّر مستمر، مشيداً بدور وزارة الموارد البشرية والتوطين على جهودهم المبذولة في تنظيم سوق العمالة في الإمارات.

ونوّه بالليث بأن حجم استثمارات مجموعة سواعد يتجاوز أكثر من 500 مليون درهم، ويتركز نشاط الشركة حالياً في توفير العمالة لقطاع المقاولات والإنشاءات والضيافة والعمالة المنزلية، إضافة إلى الأعمال الإدارية والمصرفية بالبنوك والقطاع الخاص، وبعض جهات القطاع الحكومي.

وتابع حمد بالليث، بأن متوسط الوظائف التي ستوفرها تكاتف للتوظيف سنوياً يتراوح بين 3000 إلى 3500 فرصة معظمها في مجال العقارات والإنشاءات، مضيفاً بأن الشركة وضعت استراتيجية لتغطية مختلف قطاعات الأعمال في الدولة، وتوفير الباحثين عن عمل وتأهيلهم عبر مركز سواعد للتدريب الأكبر على مستوى الدولة، والذي تعتزم الشركة إنشاءه نهاية 2019.

وأضاف، تقدم سواعد وتكاتف للتوظيف خدماتها لأكثر من 35 مؤسسة وشركة كبرى بالدولة، ليبلغ عدد عملائها 450 عميلاً في 220 فئة أعمال لتنجح في توفير فرص عمل تزيد على 27700 وظيفة سواء عن طريق التوظيف المباشر أو عن طريق التوظيف المؤقت، كاشفاً عن احتياج قطاعي الإنشاءات والعقارات لنحو 500 ألف عامل خلال العام الجاري، ويتطلب هذا القطاع أعداداً هائلة من المهن والتخصصات المختلفة.