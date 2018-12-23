«فيغارو نوتيسم»: أبوظبي وجهة مثالية للتمتّع بالشتاء والأنشطة البحرية

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر موقع «فيغارو نوتيسم» أن أبوظبي تعد وجهة مثالية للتمتع بالدفء في الشتاء، فضلاً عن كونها وجهة رائعة أيضاً لممارسة الأنشطة والرياضات البحرية الممتعة كسباقات اليخوت والقوارب.

ونشر، أمس، الموقع الشبكي المتخصص في شؤون السياحة البحرية، الصادر عن صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية الشهيرة، تقريراً خاصاً عن دبي بعنوان «أبوظبي شعاع الشمس في شتائنا».

وأوضح التقرير أن زيارة أبوظبي متعة حقيقية لما تمتلكه من مقومات سياحية رائعة مثل شاطئها الممتدة بطول يبلغ 8 كيلومترات، قلاعها وحصونها التاريخية، مبانيها وعمارتها العصرية، فضلاً عن معالمها السياحية البارزة، ومن أشهرها جامع الشيخ زايد الكبير، جزيرة ياس بما تضمه من منشآت ترفيهية، فندق قصر الإمارات، مدينة ملاهي «عالم فيراري» وغيرها.

وأشار التقرير في الختام إلى الآن الوقت المثالي لزيارة أبوظبي هو الفترة الممتدة من أكتوبر وحتى أبريل، ومن أفضل المتع الترفيهية التي تتيحها لزوارها رحلات السفاري.