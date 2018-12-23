عبيد الزعابي: «عام التسامح» يثري الأجندة الوطنية

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 عاماً للتسامح، يعد تأكيداً على القيم الراسخة التي أسسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدولة الإمارات، فكان نهجاً وبناء تتناقله الأجيال بحب وعطاء وترحاب وتفهم للآخر، فغدت الإمارات منارة للسلام ومقراً للبناء والعمل والاستقرار.

وقال الدكتور عبيد الزعابي: إن تشكيل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي تأكيد لأهمية ونُبل المهمة وإطار للواجب وتحديد لحجم العطاء والعمل الجاد لترسيخه وللانطلاق به من الإمارات للعالم.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن «عام التسامح» استمرار «لعام زايد»، طيب الله ثراه، وتأكيد «لعام الخير» فهو نهج عززته القيادة الرشيدة المباركة، وآمن وعمل به شعب الإمارات الكريم وكذا المقيمون على أرضنا الطيبة، وهو مرتكز هام يثري الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تؤكد اقتصاداً تنافسياً معرفياً مبنياً على تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وقطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات. وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين ووضع الإمارات في قائمة أفضل الدول من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.