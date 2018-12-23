«بايبر ورلد» يسعى لتطبيق معايير التنمية المستدامة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد منظمو معرض عالم الورق «بايبر ورلد 2019» في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، أهمية تطبيق معايير التنمية المستدامة والتي تدعم رؤية الإمارات 2021 لتطبيق التنمية الخضراء، وأكد فريق العمل في الشركة زيادة الوعي والاهتمام بالمنتجات الخضراء والتحول الملحوظ لاستخدام الورق والقرطاسية والألعاب ومنتجات المكاتب صديقة البيئة. يحرص المعرض التجاري المتخصص على دعم التنمية المستدامة من خلال قسم «الغرفة الخضراء» بالمعرض.

وتنوي ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، وفي إطار خططها لتطوير المعرض، طرح مبادرات أكثر ابتكارية وإثارة لتبرز فكرة «أكثر من الورق» في «بايبر ورلد الشرق الأوسط» الذي يقام في الفترة من 18 إلى 20 مارس 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.