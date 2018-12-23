الحوافز تدعم الإمارات وجهة سياحية عالمية

المصدر: دبي-وائل الخطيب

أظهرت بيانات تقرير مجموعة Expedia Group للربع الثالث من عام 2018، ارتفاع عدد المسافرين الآسيويين إلى الإمارات، خاصة من الصين والهند، بشكل كبير.

وكشفت البيانات أنه في الوقت الذي تصدر فيه المسافرون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قائمة السفر إلى الدولة، فقد سجل المسافرون من الصين والهند أعلى نمو في الطلب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلتا ما يقرب من 245% وأكثر من 60% على التوالي.

عوامل مؤثرة

وقال التقرير: تعزى العوامل التي أسهمت في هذه الزيادة الكبيرة إلى المبادرات التي اتخذتها حكومة الإمارات لتحفيز السياحة الوافدة مثل توفير تأشيرات عبور مجانية لمدة 48 ساعة للمسافرين، الذين يعبرون الدولة، والتأشيرات عند الوصول، وقبول بطاقات الائتمان الصينية. إضافة إلى ذلك، فإن السياح الهنود يختارون الإمارات وجهة لقضاء العطلات على الأرجح بسبب سهولة الوصول إليها حيث إنه تتوفر أكثر من 1000 رحلة أسبوعية بين الإمارات والهند.

حزمة الطلب

ووفقاً لبيانات مجموعة Expedia Group، فإن المسافرين الصينيين والهنود أظهروا مرة أخرى أعلى زيادة في الطلب على أساس سنوي، وهذه المرة بفضل حزمات السفر إلى الإمارات، بزيادة سنوية تربو عن 350% و95% على التوالي.

أما الدول الأخرى التي أظهرت نمواً في حزمات السفر، فكانت الولايات المتحدة بأكثر من 90%، وفرنسا بنسبة 35% تقريباً، والمملكة المتحدة بنسبة تزيد على 5%.