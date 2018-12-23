«أرجان روتانا» يستقبل الضيوف في أجواء احتفالية

المصدر: دبي - البيان

يستقبل فندق أرجان روتانا في مدينة دبي للإعلام، النزلاء والزوار خلال الفترة الحالية في أجواء احتفالية ملؤها البهجة والمرح. ويقدم الفندق للضيوف عدداً كبيراً من الخدمات ومنها قائمة طعام خاصة، عروض ترفيهية مميزة بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة وغيرها الكثير.

وتتضمن قائمة الطعام مجموعة واسعة من الحلويات مع المشروبات الغازية، وخلال شهر ديسمبر سيتزين الفندق بأجمل الديكورات المبهجة التي ستدخل البهجة على قلوب الضيوف، وتشعرهم بالسعادة وأجواء ملؤها الدفء والمرح.

يذكر أن أرجان روتانا استقبل موسم الأعياد عبر إنارة شجرة الميلاد مؤخراً، مع حضور عدد كبير من إدارة الفندق، الموظفين، والنزلاء، حيث تم تقـــديم الوجبات الطيبة، بالإضافة لعدد من الأنشطة الترفيهية.