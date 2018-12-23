الإمارات ثالث أشهر وجهات الرحلات الطويلة للمسافرين من المملكة المتحدة

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حلت الإمارات في المركز الثالث، ضمن قائمة أفضل وأشهر عشر وجهات للمسافرين من المملكة المتحدة، بعد كل من الهند والولايات المتحدة.

وقال موقع منصة السفر التجاري «ترافيلبورت»، الذي أعد التقرير: إن الإمارات ثالث أشهر الوجهات وأكثرها شعبية لمسافري المسافات الطويلة من المملكة المتحدة، حيث سجلت 20 ألف حجز طيران مقدماً، بزيادة عدد الحجوزات هذا العام بحدود 1549 أي بنسبة 8%، حيث كانت ثاني أكثر وجهات المسافات الطويلة للأعياد من حيث الحجم، متقدمة على باكستان 1414 حجزاً.

وقال بول بروتون، نائب رئيس شركة ترافلبورت والمدير الإداري لشمال أوروبا: «في ظل المناخ الدافئ، نرى الآن المزيد والمزيد من المسافرين في المملكة المتحدة يتوافدون إلى الشرق الأوسط بحثاً عن شمس الشتاء. وينعكس ذلك من خلال كون دولة الإمارات هي الوجهة الثالثة الأكثر شعبية للمسافات الطويلة، حيث ارتفعت الحجوزات المقدمة بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي.

وأهم عشر وجهات لقضاء موسم الأعياد المحجوزة عبر «أنظمة التوزيع العالمي» الولايات المتحدة والهند والإمارات وتايلاند وأستراليا وباكستان وكندا وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا وسريلانكا.

وأنظمة التوزيع العالمية هي عبارة عن شبكات ضخمة من شبكات التكنولوجيا الفائقة، التي تسمح لوكلاء السفر وشركات إدارة السفر والشركات الكبيرة وغيرها من المتعلقة بالسفر. على الصعيد العالمي في عام 2017، عالجت ترافلبورت وحدها تريليون معاملة من خلال برنامجها.