«اقتصادية عجمان» تعلن عن ملتقى الامتيازات الحكومية غداً

المصدر: عجمان ــ البيان

تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ملتقى الامتيازات الحكومية غداً في فندق عجمان سراي، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذراع التنفيذي لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف الملتقى الذي من المتوقع أن يستقطب عدداً كبيراً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، إلى دعم ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة المبادرات التي تقدمها وتنفذها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، في سبيل دعم ريادة الأعمال وتحفيز العمل الحر في صفوف المواطنين لتمكينهم من تحقيق النجاح والازدهار والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المسيرة الاقتصادية للإمارة والدولة في مختلف القطاعات الحيوية.