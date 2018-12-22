«ياهو»: دبي ضمن أكثر 10 مدن شعبيّة في العالم 2018

المصدر: دبي - سيد صالح

وصف موقع «ياهو نيوز» دبي بأنها ضمن أكثر 10 مدن في العالم شعبيّة في 2018، وذلك بعد تصنيفها في المركز السابع على قائمة أكثر المدن استقبالاً للسياح والزوار الدوليين، وفقاً لتقرير «يورومونيتور إنترناشيونال للوجهات العالمية لعام 2018»، بلغ عدد زوار دبي خلال العام الجاري 16.7 مليون زائر.

وقد تفوقت دبي في هذا التقرير على مدن عالمية مرموقة مثل نيويورك، وروما، وبرلين، ومدريد، وبرشلونة، وموسكو. وعلى صعيد آخر، ذكر موقع «أرك ديلي» المعني بشؤون العمارة والتصميم أن دبي تتبنى خططاً طموحة لتحتل مكانة الريادة العالمية في تقنيات المدن الذكية، وأنها ستصبح بالفعل رائدة عالمية في إبراز هذه التقنيات وتسليط الضوء على إمكاناتها، وخاصة من خلال معرض «إكسبو دبي 2020»، الذي سيتضمن العديد من هذه التقنيات.