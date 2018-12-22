«تنظيم الاتصالات» تُحذر من تثبيت برامج غير موثوقة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من خلال فريق طواري الحاسب الآلي التابع لها من تثبيت البرامج والتطبيقات دون التأكد من مصادرها. مؤكدة أن تثبيت البرامج من مصادر غير موثوقة قد يعرض مستخدمي الهواتف الذكية والحواسب اللوحية لعمليات اختراق أو هجمات إلكترونية.

وكثفت الهيئة في الآونة الأخيرة من نشرتها التوعوية بهدف تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية ودعم البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة من مخاطر واختراقات الإنترنت وبناء ثقافة آمنة ومحمية من جرائم تقنية المعلومات.

وبفضل جهود الهيئة تراجع عدد الهجمات في الدولة إلى 402 هجمة خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري، بانخفاض نسبته 22.5% مقارنة مع 519 هجمة في الفترة ذاتها من العام الماضي.