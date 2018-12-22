«ذي سول تايمز»: الإمارات مركز الأعمال والابتكار والسياحة

المصدر: دبي- البيان

وصفت صحيفة «ذي سول تايمز»الكورية الجنوبية، الإمارات بأنها دولة عصرية وديناميكية تستقطب مئات الآلاف من الزوار سنوياً.

ونشرت الصحيفة تقريراً خاصاً عن الإمارات بعنوان «الإمارات مركز الأعمال، الابتكار، السياحة والترفيه»، وأفادت فيه بأن الدولة باتت على صدارة قائمة الوجهات المفضلة في العالم، وذلك بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة، معالم سياحية جاذبة شديدة التنوع والثراء، منشآت فاخرة، وقبل كل ذلك، مستويات عالية من الأمانة. وأوضح التقرير أن السياحة تعد واحدة من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في الإمارات، حتى صارت الدولة من أفخم وأرقى الوجهات السياحية في العالم.

وتطرق التقرير بالتفصيل إلى الوجهات السياحية والترفيهية في كلٍ من أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة والفجيرة. وأضاف أن الإمارات لم تكتف بتفوقها السياحي، وإنما قررت خلال السنوات الأخيرة أن يكون لها إسهامها الملحوظ في الساحة الثقافية العالمية، وهو ما تجسد في افتتاح متحف «اللوفر أبوظبي» العام الماضي، والذي يهدف بصفة رئيسية إلى ردم الفجوة الثقافية والفنية بين الشرق والغرب.