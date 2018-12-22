سوق دبي الحرة تحتفل بالذكرى 35 لتأسيسها

المصدر: دبي - البيان

احتفت سوق دبي الحرة بالذكرى الـ35 لتأسيسها بإطلاق عرض خصومات 25% على مجموعة واسعة من السلع، ولمدة ثلاثة أيام، بدأت في منتصف ليلة 18 ديسمبر، حتى منتصف ليلة ذكرى التأسيس في 20 ديسمبر، حيث سجلت مبيعات السوق خلال الأيام الثلاثة للعرض 191 مليون درهم.وأسفرت الخصومات عن حركة شراء قوية في كل من مطاري دبي وآل مكتوم، إذ حققت المبيعات في 18 ديسمبر 42.89 مليون درهم، وفي 19 ديسمبر 41.25 مليون درهم، بينما وصلت مبيعات يوم التأسيس إلى 106.80 ملايين درهم.

وتصدرت مبيعات مستحضرات التجميل السلع الأكثر مبيعاً بـ 46 مليون درهم، ثم ساعات اليد 35.48 مليون ، والعطور 34.23 مليون.

وقال كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للسوق : «نحن سُعداء بما حققته المبيعات من نتائج إيجابية في جميع الصالات، وأشكر جميع من ساهم في تحقيق هذه النتائج، خاصة عملاءنا وطاقم عمل السوق الذي قام بعمل رائع في خدمة أعداد كبيرة من المسافرين».

وشهد مركز سوق دبي الحرة الرئيسي للتوزيع نقل ما يزيد على 2501 منصة للبضائع، وتنفيذ 228 رحلة نقل من مخازن السوق إلى المطار، بينما سجل يوم 19 ديسمبر نقل أكبر عدد من منصات السلع، وصل إلى 943 منصة، جرى تسليمها في 87 رحلة نقل. وبلغ عدد ما تم حمله من المستودعات في تلك الفترة 23,383 نقلة لـ 873,480 وحدة سلعية، ووصل عدد النقلات إلى الذروة في 18 ديسمبر لـ 436,526 وحدة سلعية.