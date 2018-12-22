انتعاش متوقع لسوق العمل في الإمارات 2019

المصدر: دبي- سيد صالح

توقعت شركة «كوبر فيتش» لاستشارات الموارد البشرية، أن تشهد سوق العمل في الإمارات انتعاشاً كبير في 2019، وأن ترتفع رواتب قطاع الخدمات الاستشارية والقانونية بنسبة تتراوح بين 10% و15%. وذلك من واقع أحدث تقرير صادر عن الشركة بعنوان «دليل كوبر فيتش للرواتب في 2019».

ورجح التقرير حدوث زيادة لافتة في حركة تعيين الموظفين الجدد بمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات خلال 2019، وذلك على خلفية النمو الاقتصادي القوي المتوقع أن تحققه الدولة في نفس العام، والمُقَدّر بــ 4%، مع ترجيح إمكانية ارتفاع النمو إلى 5 أو 6%، إذا ارتفع سعر النفط خلال العام المقبل إلى 71 دولاراً للبرميل.

وأشار إلى دور حزمة المحفزات الاقتصادية المتنوعة التي تبنتها كل من دبي وأبوظبي خلال العام الجاري في الانتعاش المتوقع لسوق العمل بالدولة خلال العام المقبل، بعد ظهور تأثيرها على نحو أكثر وضوحاً.

وتوقع تريفور مورفي، مؤسس «كوبر فيتش» ورئيسها التنفيذي انتعاش سوق العمل بالإمارات خلال 2019، بعد أن خضع عدد كبير من الشركات والمؤسسات بالدولة لعملية إعادة هيكلة واسعة النطاق خلال السنوات الأخيرة.

وحدد التقرير أبرز القطاعات الاقتصادية التي ستعين مزيداً من العمالة في الإمارات خلال العام المقبل، وهي قطاعات التقنية، قطاع البنوك والخدمات المصرفية، قطاع الخدمات الاستشارية والقانونية.

وأوضح أن مسعى الإمارات لتبوؤ الصدارة في مشهد التحول الرقمي بالمنطقة سيولد عشرات الآلاف من الوظائف في القطاعات التي تخدم هذا التحول بالدولة، وخاصة وظائف الحوسبة السحابية بحلول عام 2022.

وأفاد بأن إنفاق الإمارات على خدمات الحوسبة السحابية سيتضاعف أربع مرات خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى 1.5 مليار درهم.

وأضاف أنه من المرجح أن تشهد قطاعات أخرى تتعلق بالتقنية والتحول الرقمي في الإمارات زيادة في الطلب على الوظائف في 2019، ومنها الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وقال التقرير ستشهد سوق العمل بالدولة ارتفاعاً في الطلب على وظائف أخصائيي الاستشارات الضريبية في 2019، خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكذلك وظائف مندوبي المبيعات.