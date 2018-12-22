الإمارات تدعو هيئات السياحة العربية إلى تقديم مقترحات لدعم إكسبو دبي

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد، في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي عقدت 10 ديسمبر الجاري بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية المصرية.

وناقش الاجتماع دعوة وزارات وهيئات السياحة والمنظمات والاتحادات ذات العلاقة في الدول العربية لتقديم مقترحات ومبادرات لمشاركتها في فعاليات إكسبو 2020 دبي، باعتباره منصة عالمية رائدة يمكن أن تبرز المقومات والخدمات السياحية في الدول العربية بصورة أكبر وتدعم مسيرة السياحة في المنطقة.

ترأس وفد الدولة خلال الاجتماع محمد خميس المهيري مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة، وضم عبدالله صالح الحمادي مدير البرنامج الوطني للسياحة مدير إدارة السياحة بوزارة الاقتصاد، وأحمد جاسم الريس من البرنامج الوطني للسياحة إدارة السياحة.

وأكد المهيري أن المشاركة في الاجتماع تعكس حرص الإمارات على العمل العربي المشترك في مجال السياحة، وتعزيز التعاون للارتقاء بدور القطاع السياحي في رفد اقتصادات المنطقة العربية بمقومات جديدة للتنوع والتنافسية والنمو المستدام، مشيراً إلى الأهمية التي تتبوأها التنمية السياحية ضمن السياسات والاستراتيجيات المستقبلية التي تتبناها الإمارات، في ضوء مساعيها المتواصلة لتكون أحد أفضل المقاصد السياحية المستدامة إقليمياً وعالمياً.

وأوضح أن وفد الإمارات حرص من خلال مشاركته في الاجتماع على إثراء البنود والموضوعات المهمة المطروحة على جدول أعماله، والتي تصب في دفع عملية التعاون بين الدول العربية في المجال السياحي قدماً.