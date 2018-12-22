جمارك دبي تطلق «مراكزنا 7 نجوم» لخدمة المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

دشن أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي مشروع «مراكزنا 7 نجوم» الذي أطلقته الدائرة بهدف رفع كفاءة وتصنيف مراكز خدمة المتعاملين وفق نظام تصنيف النجوم العالمي 7 نجوم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة بضرورة أن يلمس المتعامل بيئة مختلفة لمراكز الخدمة.. مِرحابة.. مريحة.. مرنة.. توظف التقنيات المتقدمة وتحولها إلى أدوات سهلة الاستخدام بين يديه وتمكنه من الحصول على الخدمة بزيارة واحدة.

ووجه مصبح جميع المعنيين بضرورة التكاتف لتنفيذ متطلبات المشروع الذي ينطوي على 8 محاور رئيسة يندرج تحتها 24 عنصراً، لتحسين كفاءة المراكز، مشيراً إلى أن جمارك دبي لديها فعلياً 8 مراكز خدمة حاصلة على تصنيف 4 نجوم وتسعى للحصول على النجمة الخامسة، حيث يُعد إسعاد المتعاملين قيمة وثقافة جمركية تمارس بشكل يومي وعلى مدار الساعة من قبل موظفي جمارك دبي من خلال أداء المهام اليومية بلمسة خدمة العملاء سواء أثناء عمليات تخليص البضائع أو حركة المسافرين.

وأكد أن جمارك دبي تدعم تحقيق رؤية دبي واستراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في إحداث التحول الذكي الكامل في الإمارة، حيث توفر الدائرة 53 خدمة رئيسة عبر قنواتها الذكية، وهو ما دفع إلى تقليل أعداد المراجعين وفق خطة دبي، مشيراً إلى أنه وجه بتقليص مراكز خدمة المتعاملين حيث وصلت نسبة المعاملات عن طريق القنوات الذكية إلى 90% من إجمالي عدد المعاملات فيما لا يزال 10% من المعاملات تتم عن طريق «الكونترات»، متوقعاً أن تصل نسبة المعاملات التي ستتم عبر التطبيقات الذكية للدائرة إلى 100% قبل 2020.

وتساهم مراكز الخدمة التي سيقوم المشروع برفع كفاءتها في تعزيز سعادة المتعاملين.