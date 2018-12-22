الإمارات تتصدر خليجياً في استثمارات الأسهم الخاصة

المصدر: دبي - عمرو عادل

قال عمر جاكسون، الشريك لدى «باركلي للأصول»، الشركة متعددة الأصول التي تستثمر في قطاعات العقارات والضيافة واللوجستيات والتكنولوجيا، إن الإمارات تتصدر خليجياً من حيث جمع رأس المال لاستثمارات الأسهم الخاصة بما توفره من بيئة مثالية للمستثمرين الدوليين الذين يتطلعون للعمل في المنطقة.

وأضاف لـ«البيان الاقتصادي»، إن قطاع الأسهم الخاصة في المنطقة يمكنه الاستفادة من الظروف والعوامل التي تتمتع بها، بما في ذلك نسبة الشباب المتزايدة بين السكان وخصخصة الأصول والعوامل العديدة التي تسهم في تحسين أداء قطاعات الأعمال والتركيز المتزايد على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مطالباً شركات الأسهم الخاصة بالتركيز على تعزيز نماذج أعمالها بما يلبي رغبة المستثمرين المحليين في الانتقال إلى الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن «باركلي للأصول»، افتتحت قبل أكثر من عام مكتباً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي ضمن مساعيها لدعم خطط النمو الاستراتيجي لأعمالها في المنطقة، فيما تشمل محفظة استثمارات الشركة أصولاً سوقية قائمة وجديدة تتركز في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

تحسين

وأضاف أن افتتاح مكتب دبي ساهم في تحسين وتعزيز رؤية الشركة من حيث طبيعة عمل الأسواق المحلية والإقليمية بعد أن أصبح لديها دراية بما يفضله المستثمرون في المنطقة، ما ساعدها بشكل كبير في استقطاب رأسمال كبير، كما شكل المكتب حجر أساس في الرؤية المستقبلية للشركة وسعيها لتأسيس قاعدة دائمة لها في قارة آسيا بالتخطيط لافتتاح مكتب في هونغ كونغ وآخر في سنغافورة.

وعن خطط «باركلي للأصول» في منطقة الشرق الأوسط، قال إن الشركة تستقبل دعوات من مؤسسات في المنطقة للدخول في مشروعات ويتم إعداد دراسات خاصة على العديد من المشاريع التي يتم وضعها بعين الاعتبار في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن أغلب أصول الشركة تقع في المملكة المتحدة مع نسبة مماثلة في الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما في ظل توافر الأصول المدعومة بالأعمال. وكشف عن أن الشركة تمكنت من جمع رأسمال يزيد على 550 مليون دولار عالمياً وبحجم أصول أكبر تحت الإدارة.

أصول مدارة

وعن آخر تطورات عملية جمع الأصول المدارة لصالح «باركلي للأصول» ورفع رأس المال لشركة كريبتيك العالمية، الشركة التكنولوجية التابعة، قال إنه ليس خفياً أن هذه التكنولوجيا لا تزال في مراحلها الأولى، لكن إمكاناتها هائلة وبتوقعات نمو سنوية جيدة لا شك أنها مصحوبة ببعض المخاطر، لكنها لا ترقى لحد التأثير على القيمة والاهتمام الذي تحظى به من قبل المؤسسات المالية والمشرعين حول العالم.

وحول أهم النصائح الاستثمارية للمستثمرين من أصحاب الثروات، قال إن الاستثمار في التقنيات والمقترحات المدعومة بالأصول يعتبر من أهم النصائح وهناك حقيقة لا تتغير في هذا المجال، ألا وهي أن المحفظة المتوازنة بالنسبة لكبار الأثرياء ضرورية وتخلق مزيجاً جيداً، فلا تضع البيض كله في سلة واحدة.

ونصح بحجم أصول عقارية جيد حوالي 40% من المحفظة الاستثمارية (بحسب موقع العقار)، أو حتى بزيادتها حتى 40% في حال العمل مع شركة أسهم خاصة تستثمر بشكل كامل في العقارات أو الأعمال المدعومة بأصول، موضحاً أن مدخرات الدخل الثابت مع البنك أو شركة الأسهم الخاصة أمر ضروري لتشغيل الأموال، لكن أيضاً مع إمكانية الوصول لها على المديين القصير والطويل.

تخصيص

وأضاف أن الأفراد الأثرياء غالباً ما يضمنون عدم الحجز على نقودهم لفترات طويلة للحفاظ على إمكانية الوصول لبعضها، لذا يفضل الحفاظ على 5% من الثروة بشكل نقدي حتى تسهل الوصول إليها.

وأشار إلى أنه من الجيد دائماً تخصيص 10% من المحفظة الاستثمارية لشيء أكثر إثارة بقليل، على سبيل المثال الدخول في مخاطر أعلى لكن على شرط ألا تؤثر على نمو المحفظة، على الأقل ستحافظ على وضعك، ولن تتقدم كثيراً بدون بعض المخاطر، وهذا حيث الفرص في التكنولوجيا تلعب دورها، فالمخاطر الأعلى لا تعني أنها سيئة، ما دام حجم الخطر مدروساً.

وقال إنه مع تطور المنظومة الرقمية، تظهر حاجة ملحة أمام شركات الأسهم الخاصة في المنطقة لمواكبة التغيرات السريعـة، مضيفـاً أنـه فـي حال الميل إلى المخـاطـرة، تظهـر فـرص الاستثمـار أمـام العمـلاء فـي تكنولوجيـا «بلـوك تشيـن».

نبذة

وشركة الأسهم الخاصة هي شركة لإدارة الاستثمارات تتكون من المستثمرين والأموال التي ترفع رأس المال الاستثماري وتقوم بالاستثمارات المباشرة في أسهم الشركات الخاصة أو تسعى إلى الاستحواذ على رأس المال أو الشركات التي يتم تداولها بشكل عام للسيطرة على الشركة وتأخذها بشكل خاص.

تمويل النمو

تقدم شركات الأسهم الخاصة رؤوس أموال استثمارية للشركات لتمويل النمو أو تعزيزها ماليا، وعادة ما يكون هدفها النهائي هو بيع الشركة أو حصتها لتحقيق ربح. وعند القيام باستثمارات رأس المال الاستثماري، غالباً ما تجمع العديد من شركات الأسهم الخاصة مواردها لتوفير رأس المال اللازم ونشر المخاطر عبر عدد من المقرضين. وتقوم عادة باستثمارات طويلة الأجل في صناعات أو قطاعات تتمتع بخبرة خاصة فيها. فهي تولد أرباحاً من استثماراتها ورسوم الإدارة. وتدير «باركلي للأصول» أكثر من 150 عملاً، من تطوير العقارات حتى مفاهيم الضيافة وتطوير الأعمال الناشئة. وتقع أصول الشركة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.