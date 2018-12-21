غرفة الشارقة تبحث تعزيز علاقات التعاون مع أفغانستان

المصدر: الشارقة ـ البيان

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقاء عمل موسع مع وفد اقتصادي حكومي من جمهورية أفغانستان الإسلامية، ناقش سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الشارقة وأفغانستان، ومجالات وفرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين.

وبحث عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع خان والي خان شرمال نائب رئيس مكتب الرئيس الأفغاني، خلال اللقاء الذي استضافته الغرفة مؤخراً آفاق التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في الشارقة وأفغانستان.

وناقش الجانبان إمكانية تنظيم ملتقى اقتصادي تستضيفه الغرفة على هامش مؤتمر «قمة الاستثمار الدولية - الأفغانية» المرتقب تنظيمه في الإمارات خلال يناير 2019.

وأكد عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص الغرفة على تقديم كافة التسهيلات والإمكانات المتاحة لرجال الأعمال الأفغان الراغبين بممارسة أنشطتهم الاقتصادية في الشارقة التي تعتبر منذ عقود بوابة تجارية رئيسية لأفغانستان.

ودعا العويس مجتمع الأعمال الأفغاني إلى الحضور والمشاركة في المعارض التي يُنظمها ويستضيفها مركز اكسبو الشارقة على مدار العام للتعرف عن قرب على سوق الشارقة والشركات الرائدة في الإمارة، ومن بينها معرض الأعمال المعدنية «ستيل فاب 2019»، المقرر إقامته خلال الفترة 14-17 يناير المقبل. كما اقترح على الجانب الأفغاني افتتاح مكتب تجاري في الشارقة، يُساعد مجتمع الأعمال المحلي بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في أفغانستان.