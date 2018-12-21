«كريبتو لابز» تعلن الفائز بمسابقة ابتكارات تكنولوجيا التعليم 2018

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «كريبتو لابز»، مركز الابتكار العالمي، الفائز في مسابقة ابتكارات تكنولوجيا التعليم 2018، خلال الحفل الختامي الذي أقامته الشركة في مقرها الرئيسي بمدينة مصدر بأبوظبي.

وتضمن الحفل عروضًا للمشاريع الناشئة الخمسة التي تأهّلت للمرحلة النهائية من المسابقة بحضور لجنة تحكيم رفيعة المستوى مؤلفة من خبراء ومُتخصّصين بارزين في مجال تكنولوجيا التعليم والأعمال. وفاز مشروع «كي تو إنيبل» بلقب «بطل ريادة الأعمال» وبجائزة نقدية قيمتها 150 ألف دولار، وفرصة الانضمام إلى برنامج حاضنة المشاريع التابع لشركة «كريبتو لابز». كما مُنحت جوائز بقيمة 20 ألف دولار لكل من المشاريع الناشئة الأربعة التي تأهلت للمرحلة النهائية من المسابقة.

وحقّق المُتسابقون الخمسة الذين تأهلوا للمرحلة النهائية من المسابقة تفوقًا ملحوظًا وسط تنافس قوي من أفضل المشاريع في المجال فاق عددهم 800 مُتقدّم للمسابقة، وبرزوا من خلال أفكارهم المُبتكرة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم.

وتم اختيار المشاريع الناشئة الفائزة بإشراف لجنة تحكيم رفيعة المستوى مؤلفة من خبراء عالميين ومحلّيين ومُتخصّصين بارزين في مجال تكنولوجيا التعليم والأعمال، وضمّت الدكتور صالح الهاشمي، العضو المنتدب لشركة «كريبتو لابز»، والدكتورة نجلاء النقبي، مديرة برامج الابتكار والتعلم الإلكتروني في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وجيوفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»، وآشر صديقي، شريك في «500 ستارتابس».