«انطلاق» تحتفل بتخريج 4 شركات إماراتية ناشئة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت حاضنة «انطلاق»، التي أطلقنها مجموعة الإمارات بالمشاركة مع جنرال إلكتريك ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، فوز 4 فرق بالمرحلة الرابعة من المنافسة. وسوف يحصل كل واحد من الفرق الفائزة على 50 ألف درهم فضلاً عن المشاركة في برنامج «انطلاق» الذي يمتد لـ60 يوماً في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال.

وقدمت الفرق الأربعة، فريق «يو أي كيو تي إنكوربورايشن» وفريق «إيرسبيس» وفريق «16تريبس» وفريق «ترافيزي» أفكاراً إبداعية لتعزيز قطاعات السفر والسياحة والطيران. وستنضم الفرق الأربعة إلى الشركات المبتكرة في الإمارات التي نشأت وتطورت بفعل مشاركتها في البرنامج الذي يهدف إلى تأسيس بيئة محلية إبداعية تحفز الابتكار وترتقي بمستقبل صناعة الطيران والسياحة والسفر ليس في الشرق الأوسط فقط، بل على مستوى العالم أيضاً.

لجنة

وعرض الفائزون خلال حفل تخريجهم من البرنامج ابتكاراتهم أمام لجنة تألفت من عدد من الجهات ذات العلاقة مع الشركاء الرئيسين وخريجي الدفعات السابقة. ويشكّل عرض الابتكارات أمام المستثمرين أساساً للفرق، حيث يمكن أن تحظى عقبه برأس المال والتمويل منهم. وتتضمن هذه المرحلة التعليمية برنامجاً تدريبياً على الابتكار تشارك خلاله الفرق في دورات حول توليد القيمة والتسويق والنمو السريع والأنظمة المالية وكيفية التفاعل مع الموجهين والشركاء الرئيسين وأعضاء الشركات المحلية الناشئة مثل «إل إم تي دي» و«بيكو» و«تجوال».

تقرير

وبمناسبة التخريج، أصدرت انطلاق تقريراً يحدد التأثير الإيجابي الذي أحدثه البرنامج على مشهد الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأسهم الشركاء الرئيسون للبرنامج، على مدى العامين الماضيين، بنحو 1.6 مليون درهم استثمرت في التمويل الأولي والدعم العيني في مجالات التكنولوجيا والتوجيه والوصول إلى الموارد والمعدات. وتقدم للبرنامج أكثر 1000 شخص وتعاون مع أكثر من 80 فريقاً خلال البرنامج التدريبي، وقام بتخريج 16 فريقاً بفضل برنامج التسريع ونظم أكثر من 50 ورشة عمل. كما دعم «مختبر انطلاق للأفكار» أكثر من 30 مبتكراً إماراتياً لتحويل أفكارهم إلى واقع عملي.

جوائز

وحصد فريقان شاركا في حاضنة انطلاق جائزتين خلال حفل توزيع جوائز «أجيليتي 2018». ونال فريق «دوبز» لقب «الابتكار اللوجستي»، وقدّم ابتكاراً لخدمة عملية وتكنولوجية لجمع وتسليم أمتعة الركاب قبل أو بعد سفرهم من منازلهم أو من الفنادق في دبي، وتملّكت دناتا الابتكار لاحقاً. وحصد فريق «ذا كونسبت» الذي ابتكر صواني طعام أخف وزناً وأكثر راحة وسهولة للتوضيب بهدف استخدامها على متن الطائرة، جائزة «الشركة الناشئة 2018».

ونال فريق «سويب تيك» فرصة المشاركة في برنامج تدريبي على الإبداع للشركات الناشئة في لندن، ما أتاح له التعاون من شركاء رئيسين لتطوير ابتكاره لجهاز يساعد على ضبط أي مخلفات على أرض مدرج المطار. وقدم فريق «تريفت» تطبيق تجربة السفر خلال فعاليات «جيتكس فيوتشر ستارز»، كما حصل على دعم مالي إضافي من سياحة دبي.

ودعت انطلاق المبتكرين والشركات الناشئة حديثاً والطلبة الذين لديهم أفكار من شأنها أن تعزز قطاعات السفر والسياحة والطيران إلى تسجيل مشاركتهم في الدورة الخامسة من البرنامج انطلاق حتى 31 ديسمبر 2018 على الموقع الشبكي intelak.com.