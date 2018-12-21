«فلاي دبي» تسيّر رحلات مباشرة إلى كاليكوت

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «فلاي دبي» أنها ستبدأ تسيير رحلات مباشرة إلى مدينة كاليكوت «كويزيكود» بولاية كيرالا الهندية. وستخدم الناقلة المدينة الهندية بواقع 3 رحلات أسبوعياً انطلاقاً من مطار دبي الدولي إلى مطار كاليكوت اعتباراً من 1 فبراير 2019 لتكون بذلك أول ناقلة من دبي تخدم هذه المدينة برحلات مباشرة.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: نفخر دوماً بالعلاقات القوية التي تربط الإمارات مع الهند. وشهدنا نموا كبيرا في حركة السياحة والتجارة بين البلدين خلال السنوات الماضية. وفي عام 2017 أصبحت الهند أكبر الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي بواقع مليوني سائح سنوياً بنمو سنوي يصل إلى 15%. ونتقدم بالشكر الجزيل للدعم الكبير الذي تقدمه السلطات الهندية ونحن ملتزمون بخدمة هذا السوق المهم ونتطلع لمزيد من الفرص لتعزيز الرحلات بين البلدين في المستقبل.

وقال سودير سريددران نائب الرئيس للعمليات التجارية لمنطقة دول مجلس التعاون وشبه القارة الهندية وأفريقيا والإمارات في فلاي دبي: سعداء بإضافة كاليكوت إلى شبكة وجهاتنا في الهند التي تخدم 8 محطات، توفر رحلات ربط أكبر وتجربة سفر مميزة لمسافرينا في الهند. وسيسهم الخط الجديد في زيادة أعداد المسافرين من الهند إلى دبي وما بعدها، حيث تمثل دبي اليوم مركزاً عالمياً للطيران. كما أن الرحلة ستكون ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات.

وتعد كويزيكود أو كاليكوت مدينة تجارية مزدهرة وتعرف باسم «مدينة التوابل». وبدأت فلاي دبي بخدمة الهند في العام 2010 برحلات مباشرة إلى لوكنو. وتسير اليوم 30 رحلة أسبوعياً إلى 8 وجهات في الهند وهي أحمد أباد وتشيناي وكوتشين ودلهي وحيدر اباد ولوكنو ومومباي والان كويزيكود. وستكون الوجهة الجديدة ضمن اتفاقية الشراكة مع طيران الإمارات التي أعلنت في 2017. وبالنسبة لحجوزات الرمز المشترك سيحصل مسافرو طيران الإمارات على وجبات مجانية وأوزان الحقائب لطيران الإمارات على الرحلات التي تشغلها فلاي دبي على الدرجتين السياحية والأعمال. ومن خلال الشراكة يمكن للمسافرين من الهند السفر عبر دبي إلى مئات الوجهات حول العالم.

أسعار

وتبدأ أسعار رحلات درجة رجال الأعمال إلى كويزيكود من دبي بـ2659 درهماً (54075 روبية) فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية إلى دبي من 670 درهماً (13000 روبية).