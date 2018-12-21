الطيران المدني تنجز 23300 طلب للخدمات الـ10 الأهم للجمهور

المصدر: دبي ـ البيان

أكملت الهيئة العامة للطيران المدني الانتهاء من تنفيذ 23300 من طلبات الخدمات الـ10 ذات الأولوية للجمهور بنهاية نوفمبر. وتتوقع الهيئة أن تكمل أكثر من 25000 طلب خدمة بنهاية هذا العام.

وتشمل هذه الخدمات إصدار شهادة اللياقة الطبية، وطلب تجديد شهادة اللياقة الطبية، وإصدار رخصة طيار، وإصدار رخصة مضيف جوي، وطلب تجديد رخصة مضيف جوي، وطلب إضافة مؤهل نوعي إلى رخص المضيفين الجويين، وإصدار/ إعادة إصدار بطاقة طاقم الطائرة، وطلب تجديد شهادة بطاقة طاقم الطائرة، وإضافة طراز لرخصة مهندس صيانة طائرات، وطلب تطوير مشاريع المطارات، وترخيص الطائرات بدون طيار.

وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران: نحتاج إلى إصدار هذه التصديقات والشهادات للسماح لقطاع الطيران بتنفيذ عملياته وفقاً لمتطلبات الايكاو والقانون المدني الإماراتي. ولا يمكن للأفراد القيام بمهام الطيارين أو طاقم الطائرة أو المهندسين أو الأدوار الأخرى المرخصة الخاصة بالهيئة وذلك بدون تقديم رخصة سارية من الهيئة.

وأضاف أنه بخصوص مشاريع المطار، فإن طلبات تطوير المطارات التي تشمل بناء مبانٍ جديدة أو تركيب معدات أو إعادة تقييم مهابط الطائرات تحتاج أن تراجع من قبل الهيئة العامة للطيران واعتمادها لضمان عدم إضرارها بتشغيل المطار أو سريان صلاحية موافقة المطار الصادرة من الهيئة العامة للطيران. وتتوفر هذه الخدمات الـ10 ذات الأولوية لشركات الطيران الوطنية، ومشغلي خطوط الطيران الأجنبية المسجلة، ومنظمات التدريب والمعاهد الأكاديمية والجهات الأخرى المستفيدة والأفراد في شكل خدمات إلكترونية عبر موقع الهيئة العامة للطيران المدني الإلكتروني www.gcaa.ae.

والهيئة العامة للطيران المدني هي السلطة الاتحادية التي تدير وتنظم المجال الجوي للإمارات وقطاع الطيران من أجل خدمة الجمهور في بيئة طيران ديناميكية ومزدهرة.