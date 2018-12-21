معهد بريطاني ينظم دورة تدريبية على السفينة كوين اليزابيث ضيافة

المصدر: دبي- أشرف رفيق

ينظم معهد بتلر البريطاني دورة تدريبية على ظهر السفينة كوين اليزابيث بدبي في يناير المقبل. وقال موقع بريكينغ ترافيل نيوز: إن الدارسين سيقيمون 10 أيام على ظهر السفينة خلال فترة الدورة التدريبية، التي يدرس فيها أكثر المدربين مهارة في العالم في مجال خدمة الضيوف.

وستكون هذه أول دورة تدريبية ينظمها المعهد البريطاني في المنطقة، وتستهدف العاملين في مجال الضيافة والفنادق والطائرات الخاصة وأطقم خدمة اليخوت.

وقال عميد المعهد جاري ويليامز: إننا سعداء بأن ننظم هذه الدورة الدراسية على ظهر السفينة للعاملين في هذه الصناعة، والذين يريدون تحسين مهاراتهم في مجال الضيافة، في منطقة تشتهر بمستويات خدمة غير مسبوقة ومستويات فاخرة للفنادق وكرم الضيافة.