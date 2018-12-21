مجموعة حياة توقّع اتفاقيّة مع «وصل» لتطوير وإدارة فندق «أنداز دبي لامير»

المصدر: دبي- البيان

وقعت مجموعة حياة للفنادق اتفاقيّة إدارة مع مجموعة وصل لإدارة الأصول في دبي، وبموجب الاتفاقية ستقوم مجموعة حياة للفنادق بتطوير وإدارة فندق «أنداز دبي لا مير» الواقع في منطقة لامير في قلب حي جميرا بدبي، ومن المتوقع افتتاح الفندق الجديد بحلول 2020، ليكون أول فنادق علامة «أنداز» في دبي، والثاني في الإمارات بعد افتتاح فندق «أنداز كابيتال جيت أبوظبي». وسيضم فندق «أنداز دبي لا مير» 156 غرفة وجناحاً، إلى جانب غرف ضيوف مصممة وفق مواصفات قياسية بمساحة 38 متراً مربعاً.

وقال هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل لإدارة الأصول»: يتمحور تركيزنا بشكل رئيسي حول إضافة قيمة مجزية إلى سوق الضيافة في دبي عبر تطوير أرقى مشاريع الضيافة في العديد من المواقع المتميّزة، ونؤكد أن توقيع اتفاقية الإدارة الجديدة مع مجموعة «حياة للفنادق» يمثل دليلاً آخر على التزامنا بتطبيق أرقى معايير الجودة والتميّز انسجاماً مع رؤيتنا الرامية إلى توفير خيارات عقارية ووجهات متميّزة تثري أنماط الحياة العصرية، ونثق بأن فندق «أنداز دبي لا مير» سيسهم في تعزيز محفظة مشاريعنا واستقطاب الضيوف في قلب منطقة جميرا الحيوية«.

ومن جانبه، قال لودفيك بولدوكيان، نائب رئيس التنمية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة حياة للفنادق:»نلتزم في مجموعة «حياة للفنادق» دوماً بتوفير تجارب مجزية لضيوفنا الكرام، بالإضافة إلى تطوير مشاريع للعلامات التجارية الفريدة والراقية في الوجهات العصرية الأكثر تميّزاً، ونحن متحمسون جداً لتقديم علامة «أنداز» في دبي، ونؤمن بأن هذه العلامة الراقية ستحتفي بالروح المميزة لهذه المدينة النابضة بالحياة، وبحكم موقعه في منطقة لامير، سيوفر فندق «أنداز دبي لامير» بيئة مثالية للضيوف الذين يتطلعون لاختبار تجربة رائعة ومتكاملة وسط أجواء فريدة مستوحاة من روح الحداثة والتطوّر لمدينة دبي، والتي ستتماهى بطريقة إبداعية مع هوية الفندق، ويسعدنا مواصلة التعاون مع مجموعة «وصل للضيافة» من أجل تحقيق هذه الرؤية.