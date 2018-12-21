مركز الغرير يدشّن «كرنفال الشتاء»

المصدر: دبي- البيان

دشّن مركز الغرير «كرنفال الشتاء»، الذي يقدم باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية اليومية المخصصة لموسم العطلات ونهاية العام، في الردهة الرئيسة من المركز. ويمتد «كرنفال الشتاء» طيلة شهر كامل حتى 12 يناير 2019.

وهناك أنشطة متنوعة لكل أفراد العائلة على حد سواء، من التزلج الافتراضي والوشوم إلى الحرف اليدوية والهدايا .

وتقام فعاليات «كرنفال الشتاء» يومياً من الساعة 4:00 مساء حتى الساعة 10:00 مساء من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 4:00 مساء حتى منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والسبت. ولزيارة «كرنفال الشتاء» مجاناً يجب إنفاق 100 درهم في أي من متاجر المركز والتسجيل في مكتب الاستقبال.