شراكة بين «دبي باركس آند ريزورتس» و«باسكن روبنز»

المصدر: دبي- البيان

أبرمت دبي باركس آند ريزورتس اتفاقية شراكة مع باسكن روبنز لتعزيز حزمة المنتجات التي توفرها، وإتاحة المزيد من العروض والمنتجات لعملائها والاستفادة من التوسع الكبير لشبكة متاجر باسكن روبنز المنتشرة عبر 800 منفذ بيع بأنحاء الخليج.

وستكون باسكن روبنز العلامة الحصرية للآيس كريم عبر المنتزهات الأربعة التي تشتمل عليها دبي باركس آند ريزورتس وهي موشنجيت دبي وليجولاند دبي وحديقة الألعاب المائية ليجولاند ووتربارك وبوليوود باركس دبي.

وقال أحمد الريس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دي إكس بي إنترتينمنتس: تأتي الشراكة مع واحد من أكثر الأسماء شهرة وشعبية في صناعة الآيس كريم في العالم، لمنح زوارنا تجارب ترفيهية ممتعة.

وقال محمد كلداري، مدير شركة كلداري إخوان، الوكيل الرئيس لعلامة باسكن روبنز في الشرق الأوسط: يسرنا إبرام شراكة مع دبي باركس آند ريزورتس لتوفير مجموعة كبيرة من باسكن روبنز للزوار في منتزهات الوجهة الترفيهية.