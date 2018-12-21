«ذا بوينت نخلة جميرا» تبدأ العد العكسي لانطلاق احتفالات رأس السنة

المصدر: دبي- البيان

تستعد «ذا بوينت نخلة جميرا»، الوجهة البحرية للمطاعم والترفيه، التابعة لشركة نخيل مولز، والبالغة قيمتها 800 مليون درهم، لتنظيم حدث مميز للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الوجهة في افتتاحها الرسمي، بحضور أكثر من 10 آلاف شخص.

وأطلقت الوجهة البحرية الجديدة باستضافة حفل غنائي أحياه النجم العالمي إنريكيه إغليسياس، حيث شّيد له مسرح خاص، تم بناؤه على سطح الماء، احتفالاً بافتتاح الوجهة.

وستشهد احتفالات 2019 في ذا بوينت، عروض الألعاب النارية، وأشهى المأكولات، والعروض الترفيهية، وسط أفضل إطلالة في دبي على فندق أتلانتس النخلة. وتوفر الوجهة للمحتفلين بالعام الجديد الموسيقى الحيّة، واستعراضات الترفيه الجوالة والسحوبات على الجوائز.

وتقع ذا بوينت على مساحة 1.4 مليون قدم مربعة. وتعد أبرز الوجهات البحرية لتناول المأكولات والتسويق والترفيه بدبي. وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لشركة نخيل مولز: «سعداء للغاية بإطلاق ذا بوينت، الأيقونة الجديدة في نخلة جميرا. وبالنظر إلى مكانة إمارة دبي، التي تمتزج فيها ثقافات العالم، تعكس ذي بوينت، بما تضم من خيارات متنوعة من المطاعم ووسائل الترفيه، هذا المزيج الرائع».

كما تتضمن الوجهة، ممشى بطول 1.5 كيلومتر، ومطعم غاي فييري من ريل سينما، الذي يتيح تناول المأكولات داخل دار العرض، وسوبر ماركت ومنطقة ألعاب للأطفال، وصالونات تجميل ومحلات بيع الهدايا ومنطقة مواقف لـ 1,600 سيارة. وتشمل ذا بوينت، نافورة مياه راقصة، تقدم عروضا يومية.