أسبوع للمأكولات الإيطالية في «اللولو»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت مجموعة اللولو مهرجان المأكولات الإيطالية السنوي بعنوان «تذوق أفضل المأكولات الإيطالية» خلال الفترة حتى 22 ديسمبر. وافتتح ليبوريو ستيلينو، سفير إيطاليا لدى الإمارات المهرجان الذي يقام في لولو هايبرماركت مشرف مول في أبوظبي.

وقال أشرف علي موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية: نحرص كل شهر على أن نقدم أنشطة ومهرجانات مأكولات خاصة داخل متاجرنا، لعرض بعض الأطباق والمأكولات المميزة لمختلف الدول، كما يتم تقديم منتجات عالية الجودة ومشهورة في الإمارات. ويعتبر هذا المهرجان مثالياً لموسم الأعياد. وتتضمن قائمة المنتجات القادمة مباشرة من إيطاليا، الجبن والصلصات وزيوت الزيتون والتوابل، كما يتم عرض الحلويات والشوكولاته الإيطالية.