«إم أي كي» تطلق برنامجاً لدعم عملائها بالمناطق النائية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «إم أي كي» الشرق الأوسط، إحدى شركات كاتربيلر، والتي تأسست بدبي في عام 2017، إطلاق برنامج جديد، يسمح بتوفير خيارات إصلاح المحركات للعملاء المتواجدين في المواقع النائية، مثل ساحل أفريقيا الغربي أو بحر قزوين.

وشركة «إم أي كي» الشرق الأوسط التي تعتبر الوكيل والموزع المعتمد في منطقة الشرق الأوسط للمحركات البحرية متوسطة السرعة من تصنيع كاتربيلر و«إم أي كي» و«سي إم» و«إي إم دي»، إضافة إلى الشاحنات التوربينية من تصنيع «نابيير» و«كي بي بي»، خصصت ورشة عمل متكاملة بمدينة دبي الملاحية، تقوم بخدمات الصيانة والإصلاح للمحركات، وجعلت الورشة قاعدة لتوريد قطع الغيار والمكونات الأصلية الجديدة اللازمة لإصلاح وصيانة وتحديث محركات السفن والمنصات البحرية ومحطات توليد الطاقة.

وقال آلان نايزبي، المدير التنفيذي لـ«إم أي كي» الشرق الأوسط و«إم كي أي» آسيا: صممنا منتجاتنا للعملاء الذين لا يستطيعون تحمّل تعطيل أعمالهم أو هدر الوقت بانتظار الصيانة لا سيما أولئك الذين يعملون بمواقع بعيدة يتعذر عليهم الوصول إلى ورشة قريبة مؤهلة، من أجل ذلك أطلقنا برنامج «إم أي كي إكستشينج» الذي نقدمه وفق أعلى معايير خدمة المصنع الأصلي، ليشمل توفير قطع الغيار والصيانة لرؤوس الأسطوانات ومضخات الوقود والحاقنات والشواحن التوربينية، ويتم إعادة بناء جميع مكونات المحركات، التي تحتاج إلى الصيانة وفقاً لمعايير الشركات المصنعة وباستخدام قطع غيار جديدة؛ لضمان كفاءتها ومتانتها للعمل لأكثر من 15,000 ساعة من دون تعطّل.

ويصل فريق صيانة الشركة إلى موقع تواجد السفينة أو المنصة البحرية، ويقوم بإجراء تركيب قطع الغيار الجديدة وصيانة المحرك خلال أسبوعين فقط.