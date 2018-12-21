مركز دبي المالي العالمي يفتتح مجموعة جديدة من المطاعم والمقاهي

المصدر: دبي- البيان

يشهد مركز دبي المالي العالمي افتتاح مجموعة جديدة من المطاعم والمقاهي، في خطوة من شأنها أن تثري محفظته المتنوعة من خيارات المطاعم العالمية، وتعزز مكانته باعتباره الوجهة الإقليمية الأكثر تميزاً لتجارب الطعام الراقية وأنماط الحياة العصرية والفن والثقافة.

وتشمل قائمة المطاعم والمقاهي الجديدة، التي تفتتح أبوابها في المركز المطعم اليوناني «غايا» الذي يقدم أطباقاً مستوحاة من منطقة البحر المتوسط. ويستعد مطعم «أفلي باي تاشاس، لاستقبال رواده خلال الأسابيع المقبلة ليقدم لهم مفهوماً جديداً طوره الفريق الإبداعي لسلسلة المطاعم العصرية «تاشاس» و«فلامنغو رووم باي تاشاس». ويشهد الربيع المقبل افتتاح مطعم «ماريا» الشهير بمدينة نيويورك والحائز على نجمتي ميشلان لجودة الطعام الإيطالي. ويرتقب عشاق المطبخ الفرنسي الاستمتاع بالتجربة الراقية لمطعم «ييلز» الذي يعتبر أحد أحدث المطاعم الباريسية المقرر افتتاحها في الربيع المقبل. ومن المقرر أن يفتتح مطعم «باولي» من مدينة كان الفرنسية أبوابه في أبريل.

وسيتمكن قريباً عشاق الطعام من التوجه إلى الممشى المرتقب في المنطقة بين «قرية البوابة»و«منطقة البوابة» لتناول أطباق الطعام الشهية والمتنوعة. وستحتضن المنطقة 6 مقاه مطلة على الشارع تم تأجيرها بالكامل، إضافة إلى جناح مميز لتناول الطعام، ومن المنتظر أن يفتتح الممشى أبوابه مطلع 2019، حيث يستهدف العاملين في المركز إضافة إلى المقيمين والزوار بدبي. كما سيفتتح المطعم المحلي «كومون جراوندز» أبوابه في «منطقة البوابة» قريباً، ليضيف مفاهيم جديدة إلى مشروع «أفينيو البوابة» الوجهة الجديدة للتسوق والترفيه وأنماط الحياة العصرية بالمركز.

وقال نبيل الكندي، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري في مركز دبي المالي العالمي: مع الافتتاح المرتقب لوجهة التجزئة المتكاملة أفينيو البوابة خلال 2019، سنواصل تطوير بنيتنا التحتية المزدهرة، واستقطاب المزيد من مفاهيم الطعام العالمية وإتاحتها لمجتمع دبي. ويستقبل المركز حالياً نحو 8.5 ملايين زيارة سنوياً.

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يحتضن المركز حالياً أكثر من 50 مطعماً ومقهى تقدم مزيجاً متنوعاً من تجارب الطعام الفاخرة والتجارب العصرية على حد سواء. وتضم محفظة المركز مطاعم عالمية شهيرة مثل المطعم الياباني «زوما»، ومطعم «لا بيتيت ميزون» المتخصص في تقديم أطباق مدينة نيس الفرنسية العريقة، ومطعم «شيبرياني» الذي تتميز قائمة أطباقه بمزيجها المتناغم من البساطة والفخامة.