مجموعة تيراسيل تعزز حضورها حول العالم انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة تيراسيل تعزيز حضورها في العديد من البلدان والمناطق حول العالم، بما في ذلك الهند، والسعودية، ومملكة إي سواتيني المعروفة بمملكة سوازيلاند سابقاً، وغينيا الاستوائية، والولايات المتحدة الأميركية، وأوزبكستان، والمملكة المتحدة، وجمهورية الكونغو وذلك انطلاقاً من مقرّ عملها الرئيسي في دبي، مشيرة إلى أن الإمارات تعد المقر المثالي لاحتضان عمليات الشركة نظراً لموقعها المركزي عالميا.

ونجحت المجموعة في ترسيخ حضورها ضمن قطاع صناعة التصاميم الداخلية الفاخرة، إضافة إلى توسيع تخصصها ليشمل قطاعات مثل التصنيع والبناء والتجهيزات، كما نجحت المجموعة في تحقيق نمو مطرد خلال الأعوام الأربعة الماضية، منذ انتقال مقر عملها إلى الإمارات لتتحوّل إلى شركة تبلغ قيمتها اليوم 750 مليون درهم ارتفاعاً مع 30 مليون درهم.