مركز صحارى يتيح لعملائه فرصة الفوز بسيارة «آستون مارتن فانتاج»

المصدر: الشارقة- البيان

يتيح مركز صحارى، لعملائه فرصة الفوز بسيارة فاخرة من طراز «آستون مارتن فانتاج»، إضافة إلى 20 ساعة أوميغا، ورحلة لشخصين إلى متحف جيمس بوند في لندن.

وأطلق مركز صحارى حملته الترويجية لموسم الربيع تحت اسم «تخطِّ حدود المألوف»، والتي تستمر لغاية 14 فبراير 2019، ولدخول السحب، ينبغي على العملاء إنفاق 200 درهم على الأقل في مركز صحارى خلال فترة الحملة.

ويقدم المركز مفاجأة سارة لعميلاته من النساء، حيث تحصل المتسوقات اللواتي ينفقن 200 درهم على الأقل بين الساعة 10 صباحاً و1 ظهراً على قسيمتي سحب. ويمنح المركز قسيمتي سحب أيضاً للعملاء، الذين ينفقون 200 درهم على الأقل في أي مطعم موجود ضمن منطقة المطاعم بالقاعة الشرقية من الطابق الثاني.