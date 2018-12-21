29 مليار دولار إيرادات عالمية لـ«كي بي إم جي» في 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «كي بي إم جي إنترناشيونال» تحقيق إيرادات بإجمالي 29 مليار دولار على مستوى شبكة فروعها للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018، وذلك مقارنة بإجمالي إيرادات بلغت 40. 26 مليار دولار في السنة المالية 2017.

وعلى صعيد الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛ حققت الشركات الأعضاء لدى«كي بي إم جي» نمو بنسبة 2. 17% في إجمالي إيراداتها للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018، وتضاعفت إيراداتها على مستوى مجالاتها الرئيسة المتمثلة في التدقيق والضرائب والاستشارات. ويرجع النمو الذي حققته الشركات الأعضاء العالمية إلى الاستثمارات في مجالات الجودة والتكنولوجيا والخدمات المبتكرة والتحالفات وزيادة أعداد الموظفين الجدد ونمو مجال الاستشارات بنسبة 9. 9% فضلاً عن النمو الأسرع في الأقسام الرئيسة والمتمثلة بالتدقيق والضرائب والاستشارات.