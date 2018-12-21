6.6 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع، 6.6 مليارات درهم، كان أبرزها رهون بقيمة 4.8 مليارات، من خلال 323 إجراء. وتم تسجيل 769 مبايعة، بقيمة 1.8 مليار، منها 99 مبايعة للأراضي بقيمة 900 مليون، و670 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 900 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 91 مليون درهم، بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 80 مليوناً، بمنطقة مطار دبي الدولي.

وتصدرت الحبية الثالثة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 14 مبايعة، بقيمة 43 مليوناً، وتلتها منطقة وادي الصفا 3، بتسجيلها 11 مبايعة، بقيمة 17 مليوناً.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 51 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 47 مليوناً، بمنطقة نخلة جميرا. وتصدرت ورسان الأولى، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 98 مبايعة، بقيمة 45 مليوناً، وتلتها منطقة الخليج التجاري، بتسجيلها 85 مبايعة، بقيمة 105 ملايين.

تصرفات الخميس

كانت التصرفات حققت أمس 954 مليون درهم، حيث تم تسجيل 98 مبايعة، بقيمة 419 مليوناً، منها 19 مبايعة للأراضي، بقيمة 277 مليوناً، و79 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 142 مليوناً. وجاءت أهم مبايعات الأراضي، بقيمة 91 مليوناً، بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 95 مليون درهم. وتصدرت الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 12 مليوناً. وسجلت الرهونات 535 مليوناً، منها 23 رهن أراضٍ بقيمة 324 مليوناً، و42 رهن فلل وشقق بقيمة 211 مليوناً، أهمها بمنطقة الخليج التجاري، بقيمة 180 مليوناً، ورهن بمنطقة المرقبات بـ 131 مليوناً.

رهونات

سجلت الرهونات خلال الأسبوع 4.8 مليارات درهم، منها 165 رهن أراضٍ بقيمة 4.1 مليارات درهم، و158 رهن فلل وشقق بقيمة 700 مليون درهم، أهمها بمنطقة الجداف، بقيمة 619 مليون درهم، ورهن بمنطقة القصيص الأولى، بقيمة 425 مليون درهم.