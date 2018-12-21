مجلس إدارة «روّاد» يناقش مشروع الخطة الاستراتيجية ويعتمد توسعة المقر الرئيسي

المصدر: الشارقة - البيان

ناقش الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، «روّاد»، حزمة من القضايا والمقترحات والمبادرات والأفكار التي من شأنها الاستمرار في نهج الارتقاء بريادة الأعمال، واطلع المجتمعون على نتائج إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لمؤسسة «روّاد»، وتم اعتماد توسعة مقر المؤسسة في مركز إكسبو الشارقة، كما ناقش المجتمعون مشروع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، واطلعوا على مشاركات المؤسسة في الفعاليات، ووجهوا بتعزيز الترويج لخدمات المؤسسة للوصول لأكبر شريحة من روّاد الأعمال المواطنين، ودراسة إمكانية فتح نافذة لتقديم عدد من خدمات المؤسسة في المنطقتين الشرقية والوسطى.

وقال سلطان بن هده السويدي، رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، «روّاد»: تطرقنا في الاجتماع إلى العديد من القضايا والمقترحات في ظل حرصنا على تحقيق أعلى مستويات التميز والإبداع، بما يتناغم مع خطة وأجندة المؤسسة وطموحات روّاد الأعمال، فهم عماد ريادة الأعمال في المستقبل القريب، وأحلامهم ومبادراتهم مهمة جداً، ومن واجبنا دعمهم، وتوفير بيئة مناسبة لهم ولمشاريعهم.

وقال حمد المحمود، مدير مؤسسة «روّاد»: أخذت المؤسسة التي تأسست منذ ما يزيد على 13 عاماً، أخذت على عاتقها دعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة، من خلال تقديم الدعم المالي والفني وتهيئة البيئة الملائمة لإنشاء وتطور هذه المشاريع، والعمل على خلق مناخ تحفيزي للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة للإماراتيين.