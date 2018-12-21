140 ألف زائر و6246 عارضاً بفعاليات ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

أكدت ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط الشركة الألمانية لتنظيم المعارض والمؤتمرات والتي تتخذ من مدينة دبي مقراً إقليمياً لها نمو نتائج أعمالها خلال العام 2018.

ونظمت ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط 14 معرضًا و 18 مؤتمرًا على مدار العام في الإمارات، السعودية، البحرين ومصر.كما قدمت المجموعة معرضين جديدين، وكلاهما حقق نجاحاً كبيراً في نسخته الأولى- وهما إس بي إس للأتمتة في الشرق الأوسط، وبيوتي ورلد السعودية. كما استحوذت المجموعة أيضًا على حصة أغلبية في أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف الذي يتناول احتياجات عدد من أسرع الصناعات نمواً في المنطقة.

وشهدت معارض ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط في السعودية والإمارات مشاركة ما يصل إلى 6246 عارضاً من 60 دولة، واستقطبت 140,6 ألف زائر من 135 دولة. وشهدت قائمة المؤتمرات المكتظة على مدار العام مشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمتحدثين الدوليين. كما استقطبت المؤتمرات التي نظمتها المجموعة حوالي 2,100 فرد من جميع أنحاء العالم.وقال نايثان لويد، مدير العمليات في شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: حققت فعالياتنا الدائمة أرقام نمو جيدة ونجحت في جذب أعمال جديدة إلى المنطقة، وكانت استجابة العارضين والمشاركين طيبة للغاية. بشكل عام، نجحنا في توسيع نطاق انتشارنا الإقليمي، والتوسع إلى مناطق جديدة، سواء من الناحية الجغرافية، أو على مستوى الصناعة.

كما يعِد عام 2019 بأن يكون على نفس القدر من الازدحام، إن لم يكن أكثر ازدحاماً، مع عودة جميع معارضنا، إضافة إلى بعض الفعاليات في طور الإعداد». وتواصل ميسي فرانكفورت البناء على مكانتها في قطاع المعارض التجارية الدولية. وخلال استعراضه لأفضل الإحصائيات التمهيدية للمجموعة في عام 2018، قال ولفغانغ مارزن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت: عززنا عولمة علاماتنا بشكل أكبر فضلا عن تسريع وتيرة نشاطات الاستحواذ في جميع أنحاء العالم. من خلال ما يقرب من 150 معرضاً تجارياً، وضع حوالي 102 ألف عارض - أكثر من أي وقت مضى - ثقتهم بنا واستثمروا في أنماط التفاعل.

أرقام قياسية

سجلت المجموعة الأم ميسي فرانكفورت أرقاماً قياسية في عام 2018. تتوقع ميسي فرانكفورت أن تبلغ مبيعات المنطقة نحو 715 مليون يورو. حضر فعاليات المجموعة التي تجاوزت 490 فعالية على مستوى العالم تحت مظلة ميسي فرانكفورت ما يقرب من 102 ألف عارض وأكثر من 4.5 ملايين زائر.