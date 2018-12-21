«إن بي كيه كابيتال بارتنرز» تستثمر في منصة 4Sale على الإنترنت

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إن بي كيه كابيتال بارتنرز، شركة الاستثمارات البديلة، التي تقدم المشورة بشأن توفير حلول نمو رأسمال مرنة للشركات متوسطة الحجم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ومقرها دبي، عن تقديم استشارتها لعملية الاستثمار من قبل رابتور اكويتي فنشرس ليميتد في بوابة 4Sale الإلكترونية الشهيرة، الخاصة ببيع وشراء مختلف المنتجات والمستلزمات في دولة الكويت. ونجحت منصة 4Sale - التابعة لمجموعة فالكون - في استقطاب أكثر من مليون مستخدم نشط، وتحصد أكثر من 400 مليون مشاهدة شهرياً. وتعتبر 4Sale، منصة ديناميكية للإعلانات المبوبة على الإنترنت، والتي من المتوقع أن تحقق نسبة نمو سنوي بواقع 8 %.

وقال ياسر مصطفى مدير عام أول في شركة إن بي كيه كابيتال بارتنرز: «يأتي استثمارنا في منصة 4Sale، انطلاقاً من المميزات الاستثنائية والإمكانات الكبيرة والواعدة التي توفرها في السوق. إننا مستعدون للعمل مع فريق يمتلك الخبرات والمهارات التي تسهم في اغتنام الفرص الكامنة في هذا القطاع». وقال طارق صقر، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة فالكون: «تعتبر هذه الصفقة، علامة بارزة في مسيرة مجموعة فالكون، التي رسخت مكانتها، بفضل الجهود الدؤوبة والمميزة التي تبذلها، والتزام المجموعة الدائم بتقديم حلول رائدة إلى العملاء».