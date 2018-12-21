بحث تعزيز التعاون السياحي بين الإمارات والمكسيك

المصدر: مكسيكو سيتي - وام

بحث أحمد المنهالي سفير الدولة لدى المكسيك وأنطونيو غارسيا كونيخو رئيس لجنة السياحة لدى مجلس الشيوخ المكسيكي سبل تعزيز التعاون بين سفارة الدولة ومجلس الشيوخ.

وأكد السفير خلال اللقاء ضرورة الاهتمام بالمشروعات التي تعزز التعاون السياحي بين البلدين منها مشروع خط الطيران المباشر بينهما فضلاً عن إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين ما يساهم في تنشيط حركة السياح، مشيراً إلى أن أبواب السفارة مفتوحة لجميع المبادرات المفيدة وعلى استعداد كامل للتعاون مع جميع مستويات الحكومة المكسيكية في جميع المجالات بما في ذلك المشاريع السياحية والمتعلقة بهذا القطاع الحيوي.

من جهته أكد أنطونيو غارسيا كونيخو استعداد وتطلعات اللجنة للعمل جنباً إلى جنب مع السفارة من خلال أجندة مثمرة، مشيراً إلى استعداده باعتباره عضواً في لجنتين في مجلس الشيوخ وهما لجنتا الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية إلى جانب ترؤسه للجنة السياحة - هو وفريق عمله ومن خلال هذه اللجان لتعزيز التعاون مع الإمارات.