ارتفاع الرقم القياسي للصناعة التحويلية 11 % خلال الربع الثاني

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج حسب الأقسام الرئيسة للصناعة التحويلية بنسبة 11.09 %، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وفق تقرير للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأضاف التقرير، الصادر أمس، أن الرقم القياسي للصناعة التحويلية، ارتفع إلى 93.94 نقطة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 84.56 نقطة خلال الربع الثاني من العام الماضي، بينما ارتفع بنسبة 2.95 %، مقارنة بنحو 91.25 نقطة في الربع الأول من 2018.

وأوضح التقرير، أن السبب وراء الزيادة السنوية في الرقم القياسي للصناعة التحويلية، يرجع إلى زيادة عدة أقسام رئيسة، من بينها قسم صنع المشروبات بنسبة 3.37 %، وقسم منتجات التبغ بنسبة 1.77 %، وقسم صنع المنسوجات بنسبة 1.55 %.

كذلك زاد قسم صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 31.68 %، وصنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 21.38 %، وصنع منتجات المطاط واللدائن 5.27 %، وقسم صنع الفلزات القاعدية بنسبة 23.97 %، وصنع منتجات المعاد المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 0.99 %. في المقابل، انخفض على أساس سنوي، قسم صنع الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر، بنسبة 11.35 %، ومجوعة صنع معدات النقل الأخرى بنسبة 2.96 %، وقسم صنع الملبوسات بنسبة 6.5 %، وقسم صنع المنتجات الغذائية بنسبة 6.68 %.

ويتكون الرقم القياسي للصناعات التحويلية من 24 قسماً رئيساً، ويشكل قسم صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، الوزن النسبي الأكبر، بنحو 24.2 %، ثم قسم صنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 13 %، يليها قسم صنع الفلزات القاعدية بنحو 11.2 %.ويعد الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين، مؤشراً اقتصادياً إحصائياً، يقيس التغير في أسعار الإنتاج الصناعي (الصناعات التحويلية)، بين فترتين زمنيتين.