ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك الشارقة بقيمة 200 مليون دولار

المصدر: دبي ـ البيان

رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 200 مليون دولار أصدرتها إمارة الشارقة. حيث يعد هذا الإدراج هو إدراج الصكوك الثاني من جانب إمارة الشارقة في بورصة ناسداك دبي هذا العام بعد إدراجها الأول بقيمة مليار دولار أميركي في مارس الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة عمليات إدراج الصكوك من جانب إمارة الشارقة في ناسداك دبي حتى الآن 2.45 مليار دولار بما في ذلك عمليتي إدراج بقيمة 750 مليون دولار و500 مليون دولار خلال عامي 2014 و2016 على التوالي.

ورفعت عملية الإدراج الأخيرة في 19 ديسمبر، القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة حالياً في دبي إلى 60.39 مليار دولار، وهو المبلغ الأكبر مقارنة بأي مركز إدراج صكوك في العالم. وبلغ إجمالي عمليات إدراج الصكوك 14 عملية بقيمة 11.99 مليار دولار خلال عام 2018.