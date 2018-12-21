الأسهم المحلية تتراجع مقتفية أثر الإقليمية والعالمية

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع تعرضها لضغوط بيعية في ظل تراجع أداء غالبية البورصات الرئيسة في المنطقة، تماشياً مع سائر الأسواق العالمية بعد رفع سعر الفائدة الأميركية وتراجع النفط.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي» انخفضت بورصة السعودية بنسبة 1.36% والكويت 1.1% والبحرين بنسبة 0.04%، بينما استقرت بورصة مسقط. وعالمياً، انخفض النفط لأدنى مستوى في عام، فيما نزل الدولار صوب أدنى مستوياته في 10 أيام وهبط مؤشر نيكي الياباني لأدني مستوى في 15 شهراً.

ونزل سوق دبي بنحو 1.35% ليغلق عند مستوى 2509.81 نقاط مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار، فيما هبط سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.08% إلى 4855.94 نقطة متخلياً عن جميع مكاسبه الصباحية بضغط من أسهم العقارات والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 400.5 مليون درهم موزعه بواقع 194.08 مليوناً في دبي و206.4 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 228.7 مليون سهم منها 175.2 مليوناً في دبي و53.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3841 صفقة.

سوق دبي

وجاء تراجع سوق دبي مع انخفاض أسهم العقار بنسبة 1.4% مع هبوط أسهم «داماك» 9.88% و«أرابتك» 5.31% و«ديار» 4.48% و«الاتحاد العقارية» 3.17% و«إعمار للتطوير» 1.39% و«إعمار مولز» 0.57%، فيما قلص صعود «إعمار العقارية» بنسبة 0.96% من وتيرة هبوط القطاع.

ونزل أيضاً قطاع البنوك بنسبة 1.21% مع تراجع «دبي الإسلامي» 2.53%، وتراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.47% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.79% و«شعاع كابيتال» 1.5%، في مقابل ارتفاع «سوق دبي» 1.14%.

وهيمن «إعمار» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 31.9 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 26.7 مليون درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بسيولة بقيمة 22.9 مليون درهم. ولم يرتفع سوى 4 أسهم تصدرها «دبي للمرطبات» ملامساً الحد الأعلى بعد صعوده بنسبة 14.9%، فيما كان «غلفا للمياه» الأكثر هبوطاً بنسبة 9.99%.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصمة، انخفض قطاع العقارات0.7% مع تراجع سهم «الدار» 0.64% و«إشراق العقارية» 1.96% و«منازل» 4.08%، ونزل قطاع الطاقة بنحو 2.71% نتيجة انخفاض «دانة غاز» 5.05%، وذلك رغم ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.43%.

في المقابل، ارتفع قطاع البنوك 0.16% مع استقرار «أبوظبي الأول» دون تغيير وارتفاع «بنك الفجيرة» و«بنك الشارقة» 14.8% و12% على التوالي، وذلك رغم هبوط «أبوظبي التجاري» 0.73% و«أبوظبي الإسلامي» 0.51% و«الاتحاد الوطني» 0.42%. وزاد قطاع الاتصالات بنحو 0.12% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 80.3 مليونا تلاه سهم «اتصالات» بتداولات 52.8 مليون درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 21.26 مليونا. وكان سهم «بنك الفجيرة» الأكثر ارتفاعاً، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر هبوطاً بـ5.6%.

ناسداك

وانخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.78% إلى 3052.58 نقطة بعد التداول على 490.75 ألف سهم بقيمة تخطت 4 ملايين دولار. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 27.86 ألف عقد بقيمة 3.53 مليون درهم من خلال 45 عملية، حيث انخفضت عقود «داماك» 9.8% و«دي إكس بي» 6.3% و«أرابتك» 5.3%، فيما ارتفعت عقود «سوق دبي» 1.13% و«إعمار العقارية» 0.96%.

مستثمرون

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب للشراء باستثمار بلغ 32.77 مليونا منها 4.25 ملايين للعرب، و15.57 مليوناً للخليجيين، و12.94 مليوناً للأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، باستثمار بلغ 32.77 مليونا.

إفصاحات

استكملت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت، الاستحواذ على 73.39 مليون سهم من أسهم المجموعة المصدرة كأسهم خزينة وبنسبة 7%، وهذا الاستحواذ يجعل ملكيتها من تلك الأسهم 257.48 مليون سهم.

ناقش مجلس إدارة شركة ماركة في اجتماعه الأربعاء الماضي خطة إعادة هيكلة رأس المال، والأمور الروتينية والقضايا الداخلية للشركة.