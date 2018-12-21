«دلما كابيتال» تفتتح نافذة إسلامية بـمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي- البيان

افتتحت دلما كابيتال للاستثمارات البديلة نافذة للاستثمار الإسلامي، من شأنها تيسير عملية طرح منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة.

وأعلنت دلما كابيتال مانجمنت ليمتد أنها قد تلقت موافقة من سلطة دبي للخدمات المالية لتشغيل نافذة إسلامية، بحيث تتمكن من تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي وداخله. وقد وضعت الشركة، الكائنة بمركز دبي المالي العالمي، خطة مسبقة جاهزة للطرح وتتعلق بسلسلة من صناديق الاستثمار وإصدارات الصكوك، التي تتوافق أنشطتها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتجعل تلك الموافقة الأخيرة دلما كابيتال واحدة من الشركات القليلة العاملة كونها مديرة للاستثمارات البديلة داخل مركز دبي المالي العالمي بناء على مقدرتها على طرح منتجات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة، فضلاً عن تقديم الاستشارات بخصوص تلك المنتجات وإدارتها.

وقال زكاري سيفاراتي، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي: شهدت سوق المنتجات الإسلامية نمواً خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تواصل نموها نظراً للتوجهات الديموغرافية وارتفاع مستوى إقبال المستثمرين على الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأصبحت الصكوك مصدر تمويل متنامي الجاذبية بالنسبة لجهات إصدار السندات.

ويسرنا أنه قد أصبح باستطاعتنا طرح هذه المنتجات لعملائنا الدوليين والمشاركة في هذه السوق المتنامية. وتركز المنتجات المالية الإسلامية على الشريحة المسلمة من السكان، والتي من المتوقع أن تزيد على 1,9 مليار شخص هذا العام، وتشهد سوق المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية نمواً سنوياً بنسب تتجاوز 10%، وقد تصل قيمتها إلى 3.4 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2018. وتخطط دلما كابيتال لطرح وحدة محمية، تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب هيكل صندوق كوانسيا اوبن اندد بي سي سي ليميتد، الذي يعمل عبر منصتها.