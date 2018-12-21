تحذيرات من حسابات وهمية بأسماء شخصيات مشهورة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، من حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الهيئة في نشرة توعوية، إن أكثر من 95 % من الحسابات الوهمية المنتشرة على المواقع في الدولة، تستهدف الاحتيال المادي على المستخدمين. ودعت المستخدمين إلى ضرورة عدم التجاوب مع أي حسابات غير موثوقة، خصوصاً إذ كانت بأسماء شخصيات مشهورة، مشددة على ضرورة عمل حظر لهذه الحسابات، وإبلاغ الجهات المختصة في الدولة للتعامل معها.

وشددت الهيئة على أن هناك بعض الحسابات الوهمية، تطلب من المستخدمين تقديم مساعدات مالية ومعونات إنسانية، مؤكدة في الوقت ذاته، ضرورة عدم الالتفات إلى مثل هذه الدعوات. وأوضحت الهيئة أن الحسابات الوهمية، عادة ما تكون غير مفعلة لفترات طويلة، ويتم تنشيطها لأغراض الاحتيال، كما أنها لا تتضمن أي صور أو منشورات أو أي تفاعل من جانب أصحابها، فضلاً عن انخفاض عدد متابعيها.