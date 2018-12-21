2.2 مليار درهم سعر فنادق «إعمار» الخمسة

المصدر: دبي - البيان

قالت شركة إعمار العقارية، إن سعر البيع الإجمالي للفنادق الخمسة المباعة لشركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» تبلغ 2.198 مليار درهم، والذي يخضع للتعديل، وفقاً لرأس المال العامل لتلك الفنادق، ولا توجد قيمة مستقلة لكل فندق منفرداً في هذه الصفقة.

وذكرت الشركة في بيان أمس أن الصفقة تخضع لعدد من الشروط المسبقة، وفي حالة استكمالها من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للصفقة خلال الربع الأول من العام 2019.

وأوضحت أنها تهدف من هذه الصفقة إلى تمكين شركة «إعمار للضيافة» من التركيز على نشاطات إدارة الفنادق دون التقيد بحجم كبير من الأصول، لافتة إلى أنه سيتم استخدام حصيلة البيع في تمويل العقارات التجارية، والتي توفر للشركة عائداً أكبر على الاستثمار.

وكشفت «إعمار» في نوفمبر الماضي أن شركة أعمال الضيافة والترفيه المملوكة لها بالكامل «مجموعة إعمار للضيافة» وقعت الوثائق النهائية مع «أبوظبي الوطنية للفنادق» لبيع كامل مصالحها الاقتصادية في محفظة تضم خمسة فنادق في دبي، مشيرة إلى أن إغلاق الصفقة خاضع للوفاء بعدد من الشروط، ومن المتوقع استكمالها بنهاية 2018 أو مطلع 2019.

وتضم محفظة الفنادق كلاً من: «العنوان دبي مول»، و«العنوان بوليفارد»، و«العنوان مرسى دبي»، و«فيدا وسط المدينة»، و«منزل وسط المدينة» مع نحو 1000 غرفة إجمالاً.