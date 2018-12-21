الإمارات الأولى عربياً في الأعمال 2019

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

تبوأت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ32 عالمياً في ممارسة أنشطة الأعمال 2019 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 الذي أصدرته «فوربس» أمس وضم 161 دولة.

وحلت الدولة في المرتبة الثانية في مؤشر انخفاض الأعباء الضريبية، والمرتبة 6 عالمياً في التكنولوجيا، والمرتبة 14 عالمياً في حماية المستهلك، والمرتبة 21 في حقوق الملكية، والمرتبة 21 في مكافحة الفساد، وقفزت في مكافحة البيروقراطية إلى المرتبة 24 وفِي الابتكار جاءت في المرتبة 34.

وقال التقرير إن الإمارات تتمتع باقتصاد منفتح، مع مستوى عالٍ من دخل الأفراد، وفائض تجاري سنوي كبير، مضيفاً «أدت الجهود الناجحة في مجال التنوع الاقتصادي إلى خفض حصة الناتج المحلي الإجمالي من قطاع النفط والغاز إلى 30% منذ اكتشاف النفط منذ ما يقرب من 60 عاماً». تابع: «مرت الإمارات بتحول جذري من دولة نامية إلى دولة حديثة ذات مستوى معيشي مرتفع، تتمتع بأصول كبيرة في صناديق الثروة السيادية، كافية لسداد أي عجز».

وأكد التقرير أن الحكومة زادت الإنفاق على خلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية والمرافق، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم مناطق التجارة الحرة، التي توفر ملكية مطلقة دون ضريبة لجذب المستثمرين الأجانب، كما عملت على زيادة الإنفاق ورفع السيولة في القطاع المصرفي. وترتكز خطة الإمارات الإستراتيجية على التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، والسياحة، وتطوير الصناعات، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال تطوير التعليم، وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص.

2

عالمياً في انخفاض الضرائب

6

في مؤشر التكنولوجيا

14

في حماية المستهلك

21

في حقوق الملكية ومكافحة الفساد

24

في مكافحة البيروقراطية