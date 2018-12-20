ماريوت ترفع محفظتها إلى 80 فندقاً في الإمارات

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تنوي شركة ماريوت العالمية رفع محفظتها في الإمارات إلى 80 فندقاً بحلول عام 2023. ونقلت بلومبرغ عن الشركة أنها أضافت ستة فنادق جديدة لمحفظتها في الإمارات حتى الآن، لترتفع إلى 59 فندقاً تضم أكثر من 17 ألف غرفة، وتنوي إضافة خمسة أخرى حتى نهاية العام، لأنها تتوقع نمواً قوياً لقطاع السياحة في الإمارات. وترى شركة ماريوت إنترناشيونال ارتفاعاً في الطلب على الفنادق الفاخرة في الإمارات والمنطقة.

وكان بين فنادق ماريوت التي افتتحت العام الجاري فندقان يحملان علامة اليمنت فلي دبي، واديشن الذي يفتح أبوابه في أبو ظبي في وقت لاحق العام الجاري، لأول مرة في الإمارات. كما تم افتتاح ماريوت الوفت نخلة جميرا وماريوت الوفت معيصم وماريوت الوفت سيتي سنتر ديرة في دبي خلال العام الجاري. وتتوقع ماريوت أن تضيف الفنادق الجديدة حتى عام 2023 خمسة آلاف وظيفة إلى سوق العمل في الإمارات.

وقال ارني سورنسون رئيس ومدير تنفيذي ماريوت انترناشيونال، إن لدينا ميزة المساهمة في النمو الحالي في اقتصاد الإمارات وتنويع مواردها الاقتصادية ونحن ملتزمون بدعم رؤية قادة الإمارات من أجل مزيد من التطور والنمو في القطاع السياحي.