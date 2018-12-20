"المركزي" يرفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع 25 نقطة أساس

المصدر: وام

أعلن المصرف المركزي أنه سيقوم، اعتبارا من اليوم الخميس برفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الايداع التي يصدرها بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك تماشيا مع ارتفاع أسعارالفائدة على الدولار الأميركي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـنفس المقدار خلال اجتماعه الذي عقد الاربعاء.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يرفع فيها مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها خلال العام الجاري 2018، بعد زيادتها في مارس ويونيو وسبتمبر.

وأكد المصرف المركزي في بيان أصدره أمس أنه تم رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس.

وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.