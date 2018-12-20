دبي تتصدر مدن العالم في الفنادق قيد الإنجاز

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

تصدرت دبي مدن العالم من حيث عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط الذي وصل إلى 150 مشروعاً في مراحل الإنجاز المختلفة، تشكل نحو 2.5% من مجمل المشاريع الفندقية في العالم بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة «توب هوتيل بروجكتس» المتخصص في بيانات المشاريع الفندقية الجديدة.

قال التقرير، الذي جاء تحت عنوان «جلوبل هوتيل كونتسركشن»، إن دبي تجاوزت مدن العالم من حيث عدد المشاريع الفندقية الجديدة قيد الإنشاء، أو في مرحلتي التخطيط وما قبلها، متقدمة على مدن مثل لندن التي جاءت في المركز الثاني بـ 84 مشروعاً.

وحلت نيويورك ثالثاً بـ 60 مشروعاً، وجاءت شنغهاي في المركز الرابع بـ 44 مشروعاً، وملبورن خامساً بـ 43 مشروعاً. وعلى صعيد الدول حلت الإمارات في المركز الخامس عالمياً بـ 220 مشروعاً فندقياً في مراحل التخطيط والإنشاء المختلفة، تشكل نحو 76.4% من مجمل المشاريع الفندقية في منطقة الشرق الأوسط.