«إيكونوميست»: الإمارات تبذل جهوداً ناجحة لتكون مركزاً للتقنية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت مجلة إيكونوميست أن الإمارات تبذل جهوداً ناجحة لتكون مركزاً للتقنيات الحديثة من أجل زيادة معدل نموها الاقتصادي واستراتيجية التنويع الاقتصادي، اعتماداً على اقتصاد التقنية الحديثة والمعرفة. وتنوي الحكومة تطوير مدن ذكية واستخدام تقنية بلوك تشين في العمليات الحكومية وتنفيذ مشاريع تقنية حديثة في مجال الخدمات المالية وإطلاق مركز للثورة الصناعية الرابعة.

وتتركز غالبية تلك التطورات في إمارة دبي، التي أصبحت مركزاً للتقنية في المنطقة. وتتوقع دبي أن تنتشر تقنية بلوك تشين في جميع الخدمات الحكومية والمالية بحلول عام 2020. ومن أجل تحقيق هذه الطموحات، لا بد من جذب القطاع الخاص للمشاركة فيها، وبالتالي سوف تحتاج الإمارات إلى تحقيق تقدم ملحوظ في تحسين اللوائح ورفع مستوى القوى العاملة، وهو ما تعمل الإمارات من أجل تحقيقه.

وأشارت المجلة الاقتصادية العالمية في هذا الإطار إلى رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية الابتكار الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تعتبر الابتكار أحد ركائز التنمية في البلاد. وتهدف تلك الاستراتيجية إلى إدخال التقنيات الحديثة في عدد من القطاعات مثل الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتقنية والمياه والفضاء.